Эксперт считает, что крах двух банков не угрожает бизнесу других крупнейших банков США

По словам управляющего директора по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрия Беликова, Silicon Valley Bank и Signature Bank могли пострадать из-за своей специализации и сверхконцентрации их риск-профилей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Закрытие двух американских банков - Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank - не угрожает бизнесу других крупнейших универсальных банков США, заявил ТАСС управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.

По его словам, оба банка могли пострадать из-за своей специализации и сверхконцентрации их риск-профилей - они занимались венчурным финансированием технологических компаний и проведением операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Эксперт добавил, что ЦФА определяются значительно шире, чем криптовалюты, но именно на криптовалюту приходится основной объем операций с ЦФА.

"Логично предположить, что значительная часть технологических стартапов, которые финансировали банки, сильно зависела от состояния рынка криптовалют", - отметил Беликов.

"Не секрет, что крипторынок чувствует себя неважно - период обесценения активов затянулся, нет новых масштабных вливаний ликвидности, есть общий тренд на ужесточение регулирования. При ограниченном развитии традиционных направлений банковского бизнеса с умеренными рисками и стабильными доходами это, вероятно, и привело к краху двух банков. Но это не угрожает бизнесу крупнейших американских универсальных банков с консервативной риск-политикой", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что нет никаких оснований для дальнейшего закрытия банков США по цепной реакции.

Что касается российской банковской системы, то, по мнению Беликова, описанные события не имеют к ней никакого отношения, так как операции с ЦФА в РФ ограничиваются пилотными проектами с цифровым рублем, а корреспондентские отношения с банками США были сведены к минимуму еще в 2014-2015 годах. "Даже при наличии оборотов по корреспондентским счетам, открытым в американских банках, российские кредитные организации не поддерживали там существенные остатки средств", - заключил эксперт.

О ситуации SVB Financial Group и Signature Bank

Калифорнийский Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет, в котором сообщила о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank. Банк являлся одним из наиболее известных кредиторов американских стартапов, а также компаний IT-сферы и здравоохранения, занимая 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года.

Также 12 марта 2023 года Минфин США сделал с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов совместное заявление, согласно которому регулятором штата Нью-Йорк было принято решение о закрытии Signature Bank для исключения системных рисков. В соответствии с заявлением американских ведомств и регуляторов предполагается, что акционеры SVB Financial Group и Signature Bank, а также некоторые держатели необеспеченных долговых ценных бумаг не получат возмещения.