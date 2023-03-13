В МИД РФ заявили, что доллар - это не более чем "бумажка на доверии"

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин обратил внимание на углубление кризиса западной модели глобализации

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подорванное доверие к американскому доллару способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчетов и инвестиций, доллар является не более чем "бумажкой на доверии". Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ.

Дипломат обратил внимание на углубление кризиса западной модели глобализации. По его словам, этот кризис обусловлен в том числе тем, что политические соображения у США и их ближайших союзников в очередной раз взяли верх над экономическими. Так, отметил Дробинин, для того чтобы сохранить за собой конкурентные преимущества, они начали использовать экономические и финансовые инструменты как оружие: безостановочное применение санкций, манипулирование валютным и фондовым рынками и даже прямое вмешательство во внутренние дела других государств.

"Такие недальновидные действия усилили структурные проблемы в глобальной экономике и ударили по самому Западу. В частности, оказалось подорвано доверие к доллару США, что способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчетов, сбережений, инвестиций. Давайте скажем прямо: доллар - это не более чем "бумажка на доверии", а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за $31 трлн", - констатировал дипломат.

Он обратил внимание на то, что произошла эрозия глобального рынка банковских и страховых услуг. "Европу поразили экономические проблемы, усугубленные антироссийскими санкциями. Посудите сами: инфляция в ЕС в 2022 году превысила 11%, а доля доллара в мировых золотовалютных резервах за последние 20 лет снизилась с 71% до 59% и продолжает падать", - пояснил Дробинин.

На круги своя

По словам дипломата, характерно, что сложившаяся по вине США и их союзников ситуация создала серьезные стимулы для перенастройки мировой финансово-экономической архитектуры. Он обратил внимание на "усиление сотрудничества между странами, подвергающимися внешнему давлению", и формирование региональных и трансрегиональных механизмов экономического взаимодействия и интеграции, разноформатных партнерств для решения конкретных общих задач развития.

Кроме того, по его мнению, закономерно и то, что центр мировой экономической активности сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. "Китай на наших глазах трансформируется в экономического лидера планетарного масштаба. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, по итогам 2021 года ВВП страны, рассчитанный по паритету покупательной способности, составил 27,2 трлн долларов, тогда как США - 23 трлн. В среднесрочной перспективе КНР, по всей видимости, станет и передовой технологической державой. В этом нет ничего нового: Китай в течение столетий был наиболее развитой в техническом отношении цивилизацией и самым богатым государством. Все возвращается на круги своя", - подчеркнул дипломат.

Дробинин также указал, что место России в мировой экономике, системе международного разделения труда определяется наличием у нее значительных ресурсов во всех областях жизнедеятельности и нацеленностью на ответственное лидерство, которое направлено на обеспечение стабильных условий развития для себя и других. По словам дипломата, то, что российская экономика и ее финансовая система выдержали массированный санкционный удар и не обрушились "под грузом платы за суверенитет", по сути, подтверждает высокий уровень экономической самодостаточности России, а значит, и заявку на то, чтобы стать одним из "центров притяжения в формирующемся многополярном мире".