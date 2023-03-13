В ФРТ пообещали обеспечить жильем в 2023 году 45 тыс. переселенцев из Херсонской области

По словам генерального директора компании Ильшата Шагиахметова, уже получили жилищные сертификаты порядка 30 тыс. граждан

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (ФРТ) рассчитывает обеспечить новым жильем 45 тыс. переселенцев из Херсонской области в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов, выступая в Совете Федерации в понедельник.

"На этот год у нас стоит очень амбициозная задача - 45 тыс. человек нам нужно уже расселить. На сегодняшний момент порядка 30 тыс. граждан обеспечены жилищными сертификатами. <...> Мы ее точно выполним", - сказал он.

Шагиахметов добавил, что фонд адресно работает с людьми, чтобы они активнее подбирали жилье для покупки и переезжали из пунктов временного пребывания. По его словам, срок "отоваривания" сертификата сейчас составляет около 40 дней.

Жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие место жительства, могут получить жилищные сертификаты и социальную выплату на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках, сообщалось ранее. Сертификаты выдаются на семью, они рассчитываются исходя из стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем РФ. По данным правительства Херсонской области, на начало февраля 2023 года за получением сертификатов на жилье обратились почти 48 тыс. жителей. А всего с осени 2022 года регион покинули около 160 тыс. человек, по сведениям вице-губернатора по вопросам эвакуированных жителей Татьяны Кузьмич.