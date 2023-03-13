ЕК допускает вторичные риски деградации ситуации после банкротства Silicon Valley Bank

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что падение стоимости акций европейских банков на торгах является "ожидаемым явлением"

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) допускает существование вторичных рисков деградации финансовой ситуации в ЕС после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и внимательно отслеживает ситуацию, заявил в понедельник в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони по прибытии на заседание Еврогруппы. Он также предостерег от паники в условиях быстрого падения индексов ведущих банков ЕС.

"Мы не видим прямых рисков деградации финансовой ситуации в зоне евро. Но мы должны изучать угрозу вторичных рисков, мы следим за этим, - сказал он. - Мы, конечно, поддерживаем контакт с американскими регуляторами и поддерживаем их усилия по предотвращению деградации финансовой ситуации в США".

Комментируя быстрое падение акций основных европейских банков в понедельник, Джентилони заявил, "это ожидаемое явление в данной ситуации".

Большинство министров финансов, участвующих в заседании Еврогруппы, призвали инвесторов и регуляторов во всем мире к "осторожной и взвешенной реакции" на банкротство Silicon Valley Bank.

Ранее в понедельник финансовый эксперт банка ING Джоан Ванделанотте в ответ на запрос ТАСС высказала мнение, что банкротство "не несет системных рисков для глобальной финансовой стабильности".

10 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.