Правительство Британии удвоит расходы на изучение Китая

Также в Лондоне планируют увеличить расходы на обучение британских чиновников китайскому языку

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании увеличит в два раза расходы на повышение экспертной оценки по Китаю и обучение британских чиновников китайскому языку. Как говорится в заявлении, распространенном 13 марта МИД Соединенного Королевства, это будет сделано в рамках обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Британии, которая будет опубликована позднее в понедельник.

"Премьер-министр Риши Сунак увеличивает финансирование, чтобы еще больше улучшить умения и знания сотрудников правительства по Китаю, включая вопросы экономической и военной политики, а также навыки в китайском языке", - сообщил МИД, не уточнив, о каком объеме финансирования идет речь. Уточняется лишь то, что с 2021 года, когда обзор в области обороны публиковался последний раз, были выделены средства на обучение 170 британских госслужащих китайскому языку, из которых 20 были направлены для этого на Тайвань.

"Жизненно важно, чтобы наши дипломаты и чиновники имели понимание и анализ, чтобы взаимодействовать и адаптироваться ко все более острому вызову со стороны Китая и к растущей роли Китая в мировых делах", - приводятся в заявлении слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Он добавил, что Пекин представляет "системный вызов для безопасности, процветания и ценностей Соединенного Королевства".

Британский МИД также объявил о выделении £20 млн ($24 млн) Всемирной службе Би-би-си. Они будут направлены на поддержание деятельности вещательной корпорации на 42 языках. "Всемирная служба Би-би-си жизненно важна в борьбе против дезинформации в мире. Это финансирование гарантирует, что люди в мире продолжат иметь доступ к надежной журналистике высокого качества", - добавил Клеверли.

МИД также информировал о том, что создаст Комплексный британский фонд безопасности (UK Integrated Security Fund, UKISF), который будет заниматься финансированием проектов по обеспечению национальной безопасности как внутри страны, так и за ее пределами. Новый фонд заменит Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (Conflict, Stability and Security Fund, CSSF), созданный в 2015 году. Бюджет нового фонда, который также будет заниматься противодействием обходу международных санкций, вводимых Лондоном, составит около £1 млрд ($1,21 млрд).