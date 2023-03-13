В Белоруссии потребовали от Wildberries убрать из каталога товары с нацистской символикой

В Генпрокуратуре заявили, что в ходе мониторинга торговых площадок в сети Интернет работники прокуратуры выявили на сайте онлайн-магазина товары в виде наклеек, подвесок и шевронов с эмблемой "Черное солнце"

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура Гомельского района потребовала от маркетплейса Wildberries исключить из каталога товары с изображением нацистской символики. Об этом в понедельник сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

"С учетом того, что подобные товары могут быть реализованы неопределенному и неограниченному кругу лиц и использованы ими в целях реабилитации нацизма, прокуратура Гомельского района вынесла интернет-магазину Wildberries предписание, в котором потребовала устранить нарушения законодательства", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга торговых площадок в сети Интернет работники прокуратуры выявили на сайте онлайн-магазина Wildberries товары в виде наклеек, подвесок и шевронов с эмблемой "Черное солнце".

В Генпрокуратуре пояснили, что согласно п. 12 приложения к постановлению МВД Белоруссии от 28 октября 2022 года "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики" эмблема "Черное солнце" является нацистским символом. "Это разновидность "солнечного колеса", которое использовалось в нацистской Германии. Эмблема состоит из 12 радиальных рун "зиг", похожих на символы, используемые в эмблеме СС", - уточнили в Генпрокуратуре. Там также напомнили, что публичное демонстрирование, распространение нацистской символики и атрибутики, а также хранение и приобретение такой символики в целях распространения в соответствии с законодательством признаны в Белоруссии экстремистской деятельностью.

По информации Генпрокуратуры, "руководство онлайн-магазина Wildberries выполнило акт надзора в полном объеме - продукция, содержавшая нацистскую символику, исключена из интернет-каталога".