Акции американского банка First Republic рухнули на 60% на открытии торгов

В моменте падение акций First Republic достигало 70%, после этого торги были остановлены

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Акции американского банка First Republic упали более чем на 60% после открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник на фонде ожиданий нового финансового кризиса. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В моменте падение акций First Republic достигало 70%, после этого торги были остановлены. Снижение котировок отмечается в целом в банковском секторе.

Биржи в целом пока на ожидания возможного финансового кризиса реагируют умеренно. Индекс Nasdaq, отражающий ситуацию в высокотехнологичном секторе, растет на 0,05%, индекс Dow Jones вырос на 0,36%, а S&P 500 снизился на 0,09%.

В пятницу обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank. Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса.