В Минэнерго назвали главную задачу ТЭК

Речь идет о переориентации энергоресурсов на новые рынки,

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в преддверии правительственного часа обозначил главную задачу отраслей ТЭК в России. Это переориентация энергоресурсов на новые рынки, сообщает Минэнерго РФ.

"Нам необходим комплекс мер, таких как расширение портовой инфраструктуры и магистральных нефтепроводов, создание экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири - 2", формирование Дальневосточного маршрута, переориентация экспорта угля, а также увеличение производства СПГ с нынешних 33 млн тонн в год до 100 млн тонн к 2030 году", - сказал Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Он также отметил, что сейчас активно разрабатывается программа социально-экономического развития четырех новых регионов Российской Федерации, и выработка энергетической политики имеет особое значение.

"Необходимо не только восстановить поврежденную и разрушенную энергетическую инфраструктуру, но и создать новую, отвечающую современным условиям потребления", - подчеркнул Шульгинов.

По его словам, сейчас также ведется активная работа по формированию общего рынка энергоресурсов стран - членов ЕАЭС, разрабатывается необходимая для этого нормативно-правовая база.