13 марта, 14:39
Пандемия COVID-19

S7 Airlines возобновит прямые регулярные рейсы из Сибири в Пекин и Урумчи

Первые полеты в китайские города будут выполнены 27 мая

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines возобновит прекращенные в период пандемии коронавируса прямые регулярные рейсы из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи, сообщили в компании.

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"S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы в Китай из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи. Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы по маршруту Иркутск - Пекин будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Время в пути составит 3 - 3,5 часа. Самолеты из Новосибирска в Урумчи будут вылетать один раз в неделю - по субботам. Время в пути займет около 2,5 часа. Полеты будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800, вместимость воздушных бортов - более 170 человек.

Ранее рейсы осуществлялись в начале 2020 года и были отменены из-за пандемии коронавируса. 

Теги:
РоссияКитайИркутская областьНовосибирская областьПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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