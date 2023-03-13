Кабмин поддержал сокращение до месяца минимального срока договора ОСАГО

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ЛДПР, "реагируя на запросы граждан, вносит актуальные инициативы на рассмотрение парламента"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект ЛДПР о сокращении до месяца минимального срока договора ОСАГО, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на встрече с членами фракции.

Он отметил, что ЛДПР, "реагируя на запросы граждан, вносит актуальные инициативы на рассмотрение парламента". "Среди них - законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО, чтобы граждане могли выбрать, оформлять его на один месяц или больше - до года. Ведь порой некоторые пользуются машиной только в дачный сезон, бывают и другие причины, по которым автовладельцы хотели бы снизить такие расходы", - пояснил Мишустин.

"На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв", - подчеркнул глава кабмина.

Он также отметил, что ЛДПР всегда активно действовала во всех российских субъектах, чему есть множество примеров. Одним из последних таких примеров председатель правительства назвал корректировки законов для защиты интересов обманутых дольщиков. "Мы об этом с вашими представителями, достаточно часто встречаясь, говорим. У этих людей есть право на получение компенсации, причем федеральные выплаты уже освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц. Теперь депутаты предлагают распространить эту льготу, соответственно, и на региональные выплаты. Правительство поддержало законопроект, он прошел первое чтение в Государственной думе. Рассчитываем, что будет принят до конца весенней сессии", - сказал Мишустин.

Также он оценил востребованность законопроекта, который затрагивает налоговую сферу и связан с необходимостью снизить срок наказания за неуплату обязательных платежей и сборов. Его принятие приведет к сокращению сроков давности привлечения к уголовной ответственности, пояснил премьер.

"Правительство по поручению президента подготовило и внесло в Думу соответствующий документ, в котором в том числе были отражены и идеи Либерально-демократической партии. Он совсем недавно был принят в первом чтении. В предпринимательском сообществе очень ждут, когда нормы станут действующими", - заключил Мишустин.