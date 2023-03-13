На Нью-Йоркской бирже остановили торги акциями четырех банков

Речь идет о банках First Republic, PacWest Bancorp, Regions Financial и Zions Bancorporation

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Торги акциями четырех американских банков - First Republic, PacWest Bancorp, Regions Financial, Zions Bancorporation - остановлены в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже после резкого падения стоимости ценных бумаг. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Падение акций First Republic составляет 76,76%, PacWest Bancorp - 50,37%, Regions Financial - 9,42%, Zions Bancorporation - 27,81%.

В пятницу обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank. Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса.