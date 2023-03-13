В Курганской области направят 1,2 млрд рублей на ремонт дорог с туристическими объектами

Всего в ближайшие два года приведут в порядок более 104 км региональных и межмуниципальных трасс Белозерского округа, а также свыше 2,6 км внутримуниципальных дорог

ТАСС, 13 марта. Власти Курганской области направят более 1,2 млрд рублей за два года на приведение в порядок дорог Белозерского округа, где сконцентрировано множество объектов туристической отрасли региона. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора области Вадима Шумкова.

"По данным департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области на модернизацию дорожной сети Белозерского округа в 2023-2024 годах направят более 1,2 млрд рублей. Эти средства пойдут на приведение в порядок более 104 км региональных и межмуниципальных дорог, расположенных на территории округа, и на ремонт свыше 2,6 км внутримуниципальных дорог", - рассказали в пресс-службе.

В 2023 году будет положен асфальт от села Чимеево, где расположен известный Чимеевский мужской монастырь, до границы Каргапольского муниципального округа, а также устроено освещение на подъезде к селу Белозерскому.

"Сделают ремонт асфальтобетонного покрытия на участках дороги, соединяющей дорогу "Подъезд к городу Тюмень" с селами Першино, Ягодная и Бралгина, а также с селом Боровское. Выполнят щебенение на участках дороги, связывающих села Светлый Дол и Скаты. За два года, 2023-2024, выполнят работы по щебенению дороги на участке от села Романовское до села Шмаково и между селами Боровское и Мостовское. Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнят на участках: Боровское - Зюзино - Лихачи - Борки, Белозерское - Пьянково и далее до сел Светлый Дол и Скаты, Подъезд к г. Тюмень - Скаты - Ордина", - отметили в правительстве.

В Белозерском округе активно развивается туристическое направление, здесь расположены несколько объектов - точек притяжения людей из разных уголков России. В частности, здесь находится реконструированная древняя обсерватория Савин-1 конца эпохи энеолита - ранней бронзы, которую также называют "зауральским Стоунхенджем" из-за внешнего сходства с британским - обсерватория является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений, святилищ.