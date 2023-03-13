13 марта, 15:04,
обновлено 13 марта, 15:25

Стоимость биткойна растет более чем на 17%

Стоимость биткойна растет более чем на 17%
© EPA-EFE/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

По данным на 18:20 мск, курс биткойна находился на уровне $23,885 тыс.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник растет на 17,16%, до $23,884 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 18:16 мск.

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По данным на 18:20 мск, курс биткойна ускорил рост и находился на уровне $23,885 тыс. (+17,71%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта". 

© Информационное агентство ТАСС
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