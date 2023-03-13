МТС может рассмотреть вопрос о продаже "дочки" в Армении

Компания готова это сделать, если найдутся покупатели с хорошей оценкой актива

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Телекоммуникационная компания МТС может потенциально рассмотреть вопрос продажи своей дочерней компании в Армении Viva-MTS, если будут найдены покупатели с хорошей оценкой актива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МТС.

"Потенциально можем рассмотреть продажу актива в Армении, если найдутся покупатели с хорошей оценкой", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила армянскому изданию NEWS.am пресс-секретарь Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Лиана Азизян, телекоммуникационная компания Viva-MTS будет продана. По ее словам, компания обратилась в комиссию для получения разрешения.