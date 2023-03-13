На Украины заявили о возможности обеспечить потребность в удобрениях лишь на 30%

Это ставит под угрозу проведение посевной кампании в 2023 году, считает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Украинские аграрии на данный момент могут обеспечить свои потребности в минеральных удобрениях лишь на 30%, что ставит под угрозу проведение посевной кампании в этом году. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"О чем говорит отсутствие финансов? Оно говорит о том, что аграрии не смогут купить необходимые для проведения посевных работ элементы. В первую очередь мы говорим про минеральные удобрения, про посевочный материал, про средства защиты растений, топливо. <...> На сегодняшний день способность производителей обеспечить себя минеральными удобрениями колеблется в районе 30%", - сказал он на брифинге в агентстве Укринформ.

По словам Марчука, на протяжении 2022 года на Украине действовала программа льготного государственного кредитования. Но в марте нынешнего года она прекратила свое действие, поскольку правительство ее не продлило. В результате этого производители столкнулись с проблемой задолженности перед банками, которые требуют не только возвращения процентов, но и основного долга. Подобное, на его взгляд, неподъемно для аграриев, многие из которых "не имели возможности продавать свою продукцию по рыночным ценам", несмотря на наличие экспортных коридоров. Марчук добавил, что посевные площади из-за боевых действий уменьшились примерно на 7 млн га, или около 24-25% от всех пахотных земель страны.

Ранее издание Agronews со ссылкой на специалистов Национальной академии аграрных наук Украины прогнозировало, что валовый сбор зерна в текущем году составит 34 млн тонн, что на 37% меньше показателя прошлого года и на 60% меньше, чем в 2021 году. В качестве причин падения сбора названы сокращение посевных площадей, изменение структуры посевов, снижение урожайности зерновых культур и нехватка финансирования. В декабре 2022 года в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" прогнозировали сокращение урожая зерновых из-за уменьшения посевных площадей на 45% и снижения урожайности.

Всеукраинский аграрный совет - неправительственная организация, объединяющая более 1100 средних и малых предприятий отрасли.