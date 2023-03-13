Минсельхоз РФ и "Газпром" расширят использование природного газа в АПК

Его планируют применять в качестве моторного топлива

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России и "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве в области применения природного газа в качестве моторного топлива, это даст возможность расширить его использование в АПК. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве моторного топлива. Это позволит расширить его применение в агропромышленном комплексе", - отмечается в сообщении.

Как пояснил глава Минсельхоза, слова которого приводятся в сообщении, за счет своей экологичности и экономичности газ имеет высокий потенциал в различных направлениях. Отраслевые предприятия уже не первый год постепенно наращивают количество автомобилей на газомоторном топливе. На данный момент их порядка 15 тыс. По словам министра, показатель будет увеличиваться, поскольку эксплуатационные расходы на 20% ниже дизельных аналогов.

Кроме того, перспективным является использование газомоторного топлива в тракторах. Как отмечается в сообщении, Минсельхоз прорабатывает с Минпромторгом соответствующие изменения техрегламентов. По данным ведомства, в России действуют свыше 500 зерносушильных комплексов на природном газе. "По оценке регионов, их количество необходимо удвоить", - отметили в Минсельхозе.

Ведомство стимулирует аграриев к использованию газа через инструменты господдержки. Так, в рамках льготного кредитования возможно приобретение техники и оборудования для перевода автомобилей на газ, а также закупка передвижных газозаправочных комплексов. Кроме того, вместе с "Газпромом", "Росагролизингом" и региональными органами управления АПК разрабатываются дополнительные виды поддержки, в том числе через льготный лизинг. Как сообщили в Минсельхозе, планируется запустить механизм уже в текущем году.

"Таким образом, подписание соглашения позволит нам скоординировать усилия для дальнейшего наращивания использования газа в АПК в качестве топлива. Это положительно повлияет не только на экономику сельского хозяйства, но и на экологическую ситуацию", - подчеркнул Патрушев.