Объем экспорта из Пермского края в Индию превысил в 2022 году $101 млн

По сравнению с 2021 годом показатель вырос почти на 78%

ТАСС, 13 марта. Объем экспорта из Пермского края в Индию в 2022 году превысил $101 млн, написал в понедельник в своем Telegram-канале глава Прикамья Дмитрий Махонин в рамках визита официальной делегации региона в Индию. Это почти на 78% больше, чем в 2021 году.

"Свою продукцию из нашего региона в Индию поставляют порядка 70 предприятий. Объем экспорта за прошлый год превысил $101 млн. Считаем, что у нас есть потенциал для развития сотрудничества и промышленной кооперации между предприятиями", - написал Махонин.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, объем экспорта из Пермского края в Индию вырос почти на 78% относительно 2021 года. На сегодня в экспорте на первый план выходит малотоннажная химия, изделия лесопромышленного комплекса, продукция энергетического машиностроения.

Махонин подчеркнул, что сотрудничество с Индией важно с точки зрения импортозамещения и перестраивания логистических цепочек. Кроме того, глава Прикамья сообщил, что с руководством одного из крупнейших в Индии производителей станков обсудили увеличение поставок оборудования. "Также будем работать над созданием в Прикамье нового совместного с индийскими промышленниками станкостроительного предприятия", - написал Махонин.

В понедельник делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным с официальным визитом посетила Нью-Дели. В рамках визита состоялась рабочая встреча с чрезвычайным полномочным послом России в Индии Денисом Алиповым.