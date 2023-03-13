Минфин считает неэффективным стимулирование "зеленого" производства через госзакупки

Заместитель министра финансов Алексей Лавров сообщил, что доля закупок в сравнении с объемом производства крайне мала

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Стимулирование производства товаров, соответствующих экологическим нормам и содержащих определенную долю вторсырья, за счет включения их в госзакупки - неэффективная мера, поскольку доля закупок в сравнении с объемом производства крайне мала. Об этом в понедельник заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, выступая на круглом столе "Новые экологические требования в государственных и корпоративных закупках".

"Если мы хотим здесь что-то существенно менять - а мы хотим, мы за экологию - почему же мы все время начинаем там, где светло, а не там, где нужно? Проще всего дописать дополнительную характеристику (к товару, являющемуся объектом госзакупки - прим. ТАСС). Но все это непроверяемо. И все это на самом деле страшно неэффективно, потому что маленькая очень доля государственных закупок, да и корпоративных тоже. Общий объем закупок этих товаров - капля в море," - сказал Лавров.

Говоря о постановлении правительства РФ №1224, которое и предъявляет экологические требования к некоторым видам товаров, участвующих в госзакупках, замминистра отметил, что документ стоит воспринимать лишь как пилот, который требует доработки.

"Регулирование должно быть прежде всего ориентировано на более широкие слои [потребителей], независимо того, кто эту продукцию покупает и потребляет. Это я бы хотел подчеркнуть. Нет никакой разницы. Будет продукция дешевле сама по себе - будет выигрывать. Чтобы она стала дешевле, совершенно другие требования нужно к ней предъявлять. Надо, значит, к экологически вредной продукции применять, например, повышенное налогообложение или вообще запрещать ее производить", - предложил замминистра.

Заместитель руководителя Федерального казначейства РФ Анна Катамадзе в свою очередь отметила, что необходимы строгие требования к товарам, которые являются объектом закупок по 1224 постановлению. "Когда появятся правила в рамках специального законодательства, которые бы определяли сами требования, их шкалу, их измеримость, <...> тогда будет возможно это администрировать. Я уверена, это можно будет инкорпорировать в работу госкомпании, в том числе через директивы, ну и позже посмотреть на предмет того, чтобы отметить это в законодательстве", - сказала Катамадзе.

Схожее мнение выразил и генеральный директор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов: "Если мы говорим - это закупка "зеленая", а это - не "зеленая", то мы должны специфицировать эту разницу и, возможно, даже градацию сделать: это очень "зеленое", а это мало "зеленое". Это тоже одна из тем альянса: стандартизация требований к продуктам и услугам во всех отношениях".

По мнению директора по устойчивому развитию компании "Русал" Ирины Бахтиной, эффективность и необходимость постановления о "зеленых" госзакупках вызывает много вопросов. По ее словам, с задачами этого документа справляется "зеленая" таксономия. "Зачем нужно было создавать постановление №1224, когда, в принципе, у нас есть таксономия "зеленых" адаптационных проектов РФ? Да, понятно, что она создавалась немного для других целей, то есть для кредитования, финансирования льготного, но там, в общем-то, есть все те же критерии", - пояснила Бахтина.

Объем закупок

По словам эксперта по закупкам экспертного совета при правительстве РФ Георгия Сухадольского, в 2022 году общий объем закупок, в которых так или иначе упоминались экологические требования или критерии, составил более 1 634 млрд рублей по сумме начальных максимальных цен закупок, то есть суммарно это почти 14% от всего объема закупок по ФЗ № 44.

Он также напомнил, что, согласно постановлению правительства РФ №1224, есть пять позиций товаров, при закупках которых должны указывать долю вторичного сырья. Однако в 49 субъектах, рассказал Сухадольский, была 171 закупка твердых и мягких поверхностных покрытий на сумму 150 млн рублей, но экологические требования не предъявлялись. В то же время в шести субъектах было 43 закупки изделий из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения на сумму 6,5 млн рублей, но экологических требований также не было.