AP: США будут оказывать большее давление на помогающих россиянам обходить санкции

По данным агентства, Минфин и Министерство юстиции США сосредоточат свои усилия на "законной ликвидации собственности российских олигархов, расширении финансовых ограничений для тех, кто способствует уклонению от санкций, и закрытии лазеек в законе, позволяющих олигархам использовать подставные компании"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Руководство США будет чаще вводить санкции в отношении лиц и организаций, которые помогают внесенным в санкционные списки гражданам РФ обходить ограничения. Об этом в понедельник сообщает агентство Associated Press.

По его данным, Министерство финансов и Министерство юстиции США сосредоточат свои усилия на "законной ликвидации собственности российских олигархов, расширении финансовых ограничений для тех, кто способствует уклонению от санкций, и закрытии лазеек в законе, позволяющих олигархам использовать подставные компании".

На прошлой неделе Минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - многосторонний орган Запада, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций) за последний год заморозили активы граждан РФ на сумму более $58 млрд. Отмечается, что речь идет, в частности, об "изъятии или заморозке недвижимости класса люкс", яхт, самолетов, иного имущества. Представители группы уточнили, что в течение года осуществили "первую конфискацию активов подпавших под санкции россиян, что дало возможность перевести $5,4 млн в качестве иностранной помощи Украине".

В целевую группу REPO входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии.