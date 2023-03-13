Что известно о банкротстве SVB и Signature Bank

Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank не угрожает американской банковской системе, но власти будут добиваться ужесточения регулирования в этой сфере. Об этом заявил в специальном обращении в понедельник президент США Джо Байден.

По мнению специалистов, банкротство SVB, ставшее для Соединенных Штатов крупнейшим с 2008 года, было вызвано пузырем на американском рынке. Российские банки, как полагают эксперты, защищены от возможных последствий.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

Заявление Байдена

Крах двух крупных банков не несет системного риска для американской банковской системы, заверил Байден, выступая в Белом доме. По словам президента, обезопасить ее и защитить вклады американцев позволили "быстрые действия" его администрации.

При этом Байден сообщил, что планирует ужесточить регулирование в банковской сфере, чтобы снизить угрозу повторения подобных случаев и "защитить американские рабочие места и малый бизнес". Руководство двух лопнувших банков будет уволено, добавил он.

Краткая речь Байдена в целом повторяла воскресное совместное заявление Минфина, Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка, и Федеральной комиссии по страхованию вкладов США. В нем власти сообщали, что все вкладчики обанкротившихся банков получат доступ к своим средствам, а налогоплательщики не понесут убытков в связи с ликвидацией кредитных организаций. Как уточнил Байден, инвесторам SVB и Signature Bank не стоит рассчитывать на защиту своих средств.

Банкротство и последствия

Департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве SVB, который был 16-м по величине активов банком США, 10 марта. Кредитную организацию передали под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов, а остаток капитала используют для компенсации средств вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

Банк, который обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, разорился менее чем за двое суток. 9 марта SVB объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь выпустит дополнительные акции на $2,25 млрд, а уже утром 10 марта отток средств вкладчиков и инвесторов ускорился настолько, что регулятор был вынужден объявить о банкротстве кредитной организации не дожидаясь завершения биржевых торгов.

В воскресенье, 12 марта, был закрыт нью-йоркский Signature Bank. Соответствующее решение принял профильный орган штата Нью-Йорк, который получил контроль над организацией.

Индекс Nasdaq KBW, отражающий состояние банковского сектора США, в понедельник резко упал, на Нью-Йоркской бирже приостановили торги акциями четырех банков из-за резкого падения их стоимости (так, акции First Republic потеряли почти 77%). Кроме того, на мировых рынках подешевела нефть и подорожало золото.

Глобальная реакция

Власти стран, где имел отделения SVB, начали принимать меры к минимизации последствий краха этого банка, однако они полагают, что банкротство кредитной организации не представляет для них серьезных угроз. С такими заявлениями выступили, в частности, представители властей Великобритании, Германии и Японии.

В Еврокомиссии заявили, что допускают вторичные риски для ЕС и внимательно отслеживают ситуацию, но не видят прямых рисков для еврозоны. По словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, падение акций европейских банков на торгах в понедельник стало "ожидаемым явлением".

В Международном валютном фонде также сообщили, что следят за потенциальными последствиями краха SVB для мировой финансовой стабильности, но полностью уверены, что власти Соединенных Штатов "предпринимают надлежащие шаги для урегулирования ситуации".

Британское подразделение SVB за £1 выкупил банк HSBC, а Федеральное управление финансового надзора Германии ввело мораторий на передачу активов и операции германского отделения американского банка.

Российские банки защищены