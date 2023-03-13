"Аквариус" запустил серийное производство карманных компьютеров на отечественной ОС

К концу 2023 года компания планирует производить до 2,5 млн устройств

ТАСС, 13 марта. Компания "Аквариус" запустила серийное производство карманных персональных компьютеров на отечественной операционной системе "Аврора", сообщили в понедельник в пресс-службе "Аквариуса".

"На производственных площадках "Аквариус" в Твери и Шуе [Ивановская область] началось серийное производство отечественных КПК в форм-факторе смартфона, работающих под управлением мобильной операционной системы "Аврора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания начала производство КПК Aquarius NS M11 - устройства для корпоративных нужд, которое подходит для доверенного документооборота. Президент ГК "Аквариус" Владимир Степанов уточнил, что также в ближайшее время будет запущен в серийное производство Aquarius NS M12, который имеет максимальную степень защиты мобильной электроники и подходит для корпоративного использования в полевых условиях.

К концу 2023 года производственные мощности позволят выпускать до 2,5 млн Aquarius NS M11 и Aquarius NS M12. "Это обеспечит заказы крупных компаний и организаций, которые переходят на доверенную корпоративную платформу Аврора. Прежде всего для объектов критической информационной инфраструктуры, объектов энергетики, экстренных служб, МЧС", - добавили в пресс-службе.

ООО ПК "Аквариус" - российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и IT-решений для государственных и корпоративных заказчиков.