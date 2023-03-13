В Париже считают, что банкротство SVB не повлияет на банковскую систему Франции

Комментируя падение стоимости акций французских банков, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр призвал сохранять спокойствие

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) не скажется на банковской системе Франции. Об этом заявил в понедельник министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр по прибытии на заседание Еврогруппы в Брюсселе.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией, - сказал он. - Мы не видим риска влияния [банкротства SVB] на Францию".

Комментируя падение стоимости акций французских банков в понедельник, Ле Мэр призвал сохранять спокойствие.

Ранее в эфире радиостанции France Info Ле Мэр подчеркнул, что французские банки работают в различных секторах экономики в отличие от Silicon Valley Bank, который был ориентирован исключительно на сферу инновационных технологий.