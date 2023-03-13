Бюджет Пентагона на 2024 год будет рекордным по расходам на закупку техники и НИОКР

Объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, испытания и оценку составит $145 млрд

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Проект военного бюджета США на 2024 финансовый год содержит рекордно высокие расходы на закупку оружия и техники, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Такие данные содержатся в обнародованных в понедельник Пентагоном справочных документах о проекте его бюджета на следующий финансовый год.

Как отмечается, "бюджетный запрос на 2024 финансовый год вновь включает рекордные инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, испытания и оценку [в размере] $145 млрд". "Кроме того, нынешний бюджет включает $170 млрд на приобретение [оружия и военной техники] - крупнейшие [расходы] в истории", - говорится в справке.

В свою очередь представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США вице-адмирал Сара Джойнер сообщила на брифинге для журналистов, что Пентагон рассчитывает закупить в следующем году, в частности, 83 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, 24 - F-15 EX, 15 воздушных заправщиков KC-46, одну атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) нового класса Columbia, две - класса Virginia, два эсминца класса Arleigh Burke, два фрегата класса Constellation, 80 амфибийных боевых машин для Корпуса морской пехоты и 91 единицу многоцелевой бронетехники для Сухопутных войск.

Пентагон рассчитывает приобрести 12 ПЛАРБ типа Columbia. Они будут иметь по 16 ракетных шахт. Согласно подсчетам ВМС США, общая стоимость приобретения 12 новых ПЛАРБ составит $109,8 млрд. В боевой состав ВМС их намечается ввести в 2031 году. В соответствии с данными, содержащимися в справочных документах Пентагона, в следующем финансовом году на строительство субмарины класса Columbia, второй по счету, намечается ассигновать $6,2 млрд.

Согласно проекту федерального бюджета США на 2024 финансовый год, обнародованному на прошлой неделе, американская администрация предполагает увеличить расходы на оборону на 3,2%, до $842 млрд.