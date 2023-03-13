В Северной Осетии появятся специализированные магазины с местной продукцией

Глава республики Сергей Меняйло поручил обратить особое внимание на расширение ассортимента представленной в торговой сети местной продукции

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Специальные магазины с товарами местных производителей будут созданы во всех районах Северной Осетии. Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании.

"Поручено обратить особое внимание на расширение ассортимента представленной в торговой сети местной продукции, а также контролировать ценообразование. По мнению руководителя региона, одной торговой точки во Владикавказе мало, необходимо организовать подобные магазины во всех районах республики. Это будет действенной поддержкой предпринимателей", - говорится на сайте главы и правительства республики.

В настоящее время продукция с маркировкой "сделано в Алании" представлена практически во всех крупных супермаркетах Владикавказа. Также в городе создан магазин с продукцией местных производителей.