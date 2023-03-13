13 марта, 17:48

Индекс промпроизводства в Тюменской области с начала года вырос почти на 5%

Наибольший рост показало металлургическое производство

ТЮМЕНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Показатели индекса промышленного производства в Тюменской области с начала года увеличились почти на 5%, сообщили в понедельник в информационном центре правительства Тюменской области.

"Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Индекс обрабатывающих производств вырос на 10,1%. Металлургическое производство выросло на 19,2%. Показатели, достигнутые в регионе, соответствуют общероссийской тенденции, о которой говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию", - говорится в сообщении.

Темпы роста отмечены в производстве машин и оборудования - в 5,4 раза; прочих транспортных средств и оборудования - на 30,5%; лекарственных средств - на 29,3%; компьютеров, электронных и оптических изделий - на 21,1%; пищевых продуктов - на 12,2%; нефтепродуктов - на 11,8%. 

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РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
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