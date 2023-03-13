Высадку 500 га интенсивных садов по инвестпроекту начнут в Карачаево-Черкесии в 2024 году

В следующем году по "прорывному" для региона инвестпроекту также запланировано строительство оптово-распределительного центра мощностью 60 тыс. тонн

ЧЕРКЕССК, 13 марта./ТАСС/. Закладка более 500 га садов интенсивного типа начнется в следующем году в рамках "прорывного" инвестиционного проекта в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Провел совещание по вопросу реализации проекта "Развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительного центра ООО "Архыз-Фрут логистик" с участием членов правительства КЧР и руководителя компании-инвестора Айдына Ширинова. Планы предприятия по развитию серьезные. На сегодняшний день инвестором высажено 257 га садов, весной планируется довести посадку садов до 300 га. Следующий этап - с 2024 года начнется закладка садов на площади 500 га", - рассказал Темрезов.

По его словам, в следующем году по "прорывному" для региона инвестпроекту также запланировано строительство оптово-распределительного центра мощностью 60 тыс. тонн. Проект включен в Модель экономического развития КЧР, рассчитанную до 2030 года, куда вошли проекты в сфере садоводства, промышленности и производстве строительных материалов, в перерабатывающих отраслях экономики, гидроэнергетике. Их реализация позволит создать в республике до 10 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Всего за последние пять лет в республике сельхозтоваропроизводителями заложено более 1 тыс. га многолетних насаждений, 955 га плодовых садов интенсивного типа, 102 га орехоплодных насаждений. "Это позволит обеспечить качественной и экологически чистой продукцией не только жителей нашей республики, но и соседних регионов, а также создать новые рабочие места. Важно не сбавлять темпы", - обратил внимание глава республики.

Ранее министр сельского хозяйства региона Анзор Боташев рассказал ТАСС, что площади плодовых садов в регионе планируется увеличить вдвое - до 1,6 тыс. га до 2030 года. Объем производства, при выходе на полную мощность всех садов, составит до 64 тыс. тонн плодов в год.