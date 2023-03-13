Reuters: акционеры SVB подали в суд на руководство банка иск о мошенничестве

По данным агентства, представителей менеджмента обвиняют в сокрытии реального влияния повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США на состояние баланса и рисков бегства капитала

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Группа акционеров обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) подала в суд иск о мошенничестве в отношении материнской компании этой финансовой организации, а также двух высокопоставленных представителей ее менеджмента. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Оно уточняет, что иск был направлен в Федеральный суд в американском Сан-Хосе (штат Калифорния). В качестве ответчиков указаны SVB Financial Group - юридическое лицо, осуществляющее контроль над Silicon Valley Bank посредством участия в его акционерном капитале, а также главный исполнительный директор банка Грег Бекер и финансовый директор Дэниэл Бек. Акционеры обвиняют представителей менеджмента в том, что они скрыли реальное влияние повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США на состояние баланса банка, а также тот факт, что эта финансовая организация "особенно подвержена" риску бегства капитала.

10 марта департамент финансовой защиты штата Калифорния объявил о банкротстве SVB. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.