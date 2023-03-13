13 марта, 18:34

Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Раде Баста также заявил, что его коллегам необходимо высказаться на этот счет

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Министр экономики Сербии Раде Баста заявил в понедельник о необходимости присоединения республики к санкционной политике, направленной против России, и призвал в этой связи высказаться всех министров.

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"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александара Вучича, а мы храним молчание. По этой причине я [выступаю] за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. В связи с этим я прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу", - написал Баста на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Вучич 10 марта заявил, что не может поклясться не вводить санкции против России, отметив при этом, что твердость позиции Сербии такова, что до сих пор ей этого не пришлось делать. Глава государства также подчеркнул, что Сербия продолжит поддерживать "корректные отношения" с Россией. 

Теги:
РоссияСербияВучич, Александар
© Информационное агентство ТАСС
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