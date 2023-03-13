Минэнерго США прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в апреле на 0,7%

Фактическая добыча сланцевой нефти в марте оказалась ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рост объемов добычи сланцевой нефти в США в апреле 2023 года по отношению к марту составит 68 тыс. баррелей (плюс 0,7%), до 9,214 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, опубликованном в понедельник.

Фактическая добыча сланцевой нефти в марте оказалась ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,146 млн б/с против оценки в 9,357 млн б/с.

Рост объемов ожидается в шести из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее увеличение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в апреле должно вырасти на 26 тыс. баррелей, до 5,622 млн б/с. Кроме того, рост объемов добычи на 9 тыс. баррелей ожидается в формации Игл-Форд, показатель составит 1,132 млн б/с.

В Баккеновской формации добыча вырастет на 18 тыс. баррелей, до 1,163 млн б/с, в Найобрарской формации - на 2 тыс. баррелей, до 667 тыс. б/с. В формации Анадарко добыча увеличится на 11 тыс. баррелей по сравнению с мартовскими значениями, до 453 тыс. б/с, в формации Аппалачи - на 2 тыс. баррелей, до 140 тыс. б/с. В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго США, показатели останутся на прежнем уровне - 37 тыс. б/с.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 50 тыс. баррелей, до 12,44 млн б/с. В 2024 году министерство ожидает добычу нефти на уровне 12,63 млн б/с (минус 20 тыс. баррелей к предыдущей оценке).