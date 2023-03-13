"Тольяттиазот" подал иск на 3,8 млрд рублей к бывшему топ-менеджеру и швейцарской Ameropa

Предварительное судебное заседание состоится 5 сентября

ТАСС, 13 марта. Компания "Тольяттиазот" (входит в структуру "Уралхим") обратилась в арбитражный суд Самарской области с иском о взыскании с бывшего генерального директора корпорации Вячеслава Суслова и швейцарской Ameropa AG убытков в размере 3,8 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

"Публичное акционерное общество "Тольяттиазот" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании солидарно с Суслова В. В. и с компании Ameropa AG причиненных убытков в размере 3,8 млрд рублей", - говорится в определении суда. Согласно материалам дела, компания Ameropa AG находится на территории Швейцарии. Подробности претензий в материалах дела не приводятся.

Предварительное судебное заседание назначили на 5 сентября 2023 года.

Вячеслав Суслов до 2019 года занимал пост генерального директора корпорации "Тольяттиазот". После ухода с должности сохранял место в совете директоров и оставался членом управленческой команды предприятия.

Ameropa AG фигурировала в деле о махинациях на "Тольяттиазоте", возбужденном в 2012 году. Дело было возбуждено против бывшего президента компании "Корпорация "Тольяттиазот" Владимира Махлая, бывшего председателя совета директоров "Тольяттиазота" Сергея Махлая, экс-генерального директора "Тольяттиазота" Евгения Королева, владельца швейцарского офшора Ameropa AG Андреаса Циви и директора швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Истцом по делу выступал акционер "Тольяттиазота" - "Уралхим".

"Уралхим" стал акционером "Тольяттиазота" в 2008 году. "Тольяттиазот" является одним из крупнейших в России производителей аммиака и карбамида.