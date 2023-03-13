Столицы России и Алжира подписали первый Меморандум о сотрудничестве

Министр правительства Москвы Сергей Черемин заявил, что документ будет способствовать не только укреплению отношений между администрациями городов, но и между бизнес-сообществами и инвесторами

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Российская и алжирская столицы - Москва и Алжир - подписали первый Меморандум о сотрудничестве. Это произошло во время визита в североафриканскую страну делегации Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) столицы РФ во главе с ее руководителем, министром правительства Москвы Сергеем Череминым.

"Важным итогом визита делегации Москвы в Алжир, состоявшегося 12-13 марта, стало подписание первого Меморандума о сотрудничестве между столицами двух стран", - сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в делегации ДВМС.

"Мы являемся свидетелями исторического события. Документ, безусловно, будет способствовать не только укреплению отношений между администрациями столиц, но и между бизнес-сообществами и инвесторами", - приводит собеседник слова Черемина.

"Россия была и остается стратегическим партнером Алжира. Оба государства связаны отношениями многолетней дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Возможность реализации важнейших инфраструктурных проектов и использование передового опыта Москвы в ключевых муниципальных отраслях представляет для нас особый интерес", - подчеркнул в свою очередь губернатор алжирской столицы Абденнур Рабехи.

По словам собеседника агентства, "обсуждение вопросов экономического сотрудничества, перспектив выхода продукции московских компаний на алжирский рынок, а также двусторонние возможности по локализации производства продукции машиностроения продолжилось в ходе встречи с министром промышленности Ахмедом Загдаром и деловой конференции, прошедшей в Торгово-промышленной палате Алжира".

"Представители таких крупных компаний, как Мосинжпроект, АО "Трансмашхолдинг", ГК "Росатом", АО "ГК Интермобилити" обсудили перспективные проекты, в том числе строительство нового железнодорожного вокзала алжирской столицы, новых линий метрополитена и расширение городской трамвайной сети, вопросы цифровизации городских процессов", - отметили в делегации ДВМС.

"До конца текущего года Москва планирует провести расширенную бизнес-миссию столичных компаний в Алжир, в рамках которой состоятся детализированные обсуждения совместных проектов", - сообщил собеседник агентства.

О выступлении в оперном театре

"Ярким культурным событием стало выступление Государственного академического ансамбля "Гжель", которое с грандиозным успехом прошло в национальном оперном театре в алжирской столице в рамках ежегодного фольклорного фестиваля современного искусства", - рассказали в делегации ДВМС.

"На встрече с делегацией министр культуры Алжира Сорая Мулуджи подчеркнула важность продолжения практики гастролей российских творческих коллективов, обменов музейными и художественными выставками. Она с энтузиазмом поддержала инициативу правительства Москвы организовать фестиваль культуры государств континента в преддверии саммита Россия - Африка, который планируется провести в июле этого года", - подытожил собеседник агентства.