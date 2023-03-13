Фондовый рынок США перенес банковский кризис без потрясений

В течение дня индексы изменялись разнонаправленно, но без значительных скачков

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в понедельник без существенных изменений основных индексов к моменту закрытия площадки, несмотря на падение акций нескольких региональных банков. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К закрытию торгов индекс Dow Jones опустился на 0,28%, или на 88,78 пункта, до уровня 31 820,86 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 0,17%, или на 6,38 пункта, до уровня 3 855,21 пункта. Индекс Nasdaq, отражающий состояние дел в сфере высоких технологий, поднялся на 0,45%, или на 49,46 пункта, до уровня 11 188,84 пункта, хотя обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB) занимался кредитованием прежде всего технологических компаний и стартапов. В течение дня индексы изменялись разнонаправленно, но без значительных скачков.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, это свидетельствует о достаточно высокой уверенности рынка на фоне быстрых действий федеральных властей по купированию кризиса и заявлений о гарантиях вкладов. Однако, указывает газета, новые потрясения может принести следующая неделя, когда Федеральная резервная система должна объявить о новом уровне ключевой ставки. Ее постоянное повышение, как считается, привело к обесцениванию активов, находящихся на балансе нескольких региональных банков, и вызвало нынешний кризис. Однако повышение ставки необходимо для снижения инфляции. Ранее ФРС выражала намерение в ближайшие месяцы продолжить свою политику.