Справороссы считают, что стратегические предприятия РФ должны быть под юрисдикцией России

Законопроектом предлагается установить, что к системообразующим относятся предприятия, выручка которых по итогам года составляет не менее 10 млрд рублей, а размер уплаченных налогов за последние три года - не менее 5 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с их лидером Сергеем Мироновым направила на заключение в правительство РФ законопроект, устанавливающий требование к стратегическим организациям российской экономики находиться под юрисдикцией России. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Мы давно настаивали на необходимости деофшоризации российской экономики. Нет никаких серьезных экономических обоснований для того, чтобы тормозить процесс деофшоризации. Для начала считаем важным установить критерии для определения системообразующих и стратегических предприятий, которые обязательно должны находиться в юрисдикции России", - сказал ТАСС Миронов.

Так, законопроектом предлагается установить, что к системообразующим организациям российской экономики относятся предприятия, выручка которых по итогам года составляет не менее 10 млрд рублей, а размер уплаченных налогов за последние три года - не менее 5 млрд рублей. При этом численность персонала таких предприятий должна быть не менее 4 тыс. человек, а для сельского хозяйства - не менее 1,5 тыс. человек.

Кроме того, к стратегическим организациям предлагается отнести предприятия, участвующие в выполнении гособоронзаказа. Таким образом, организации, подпавшие под эти критерии, должны находиться под российской юрисдикцией, "то есть иметь местом государственной регистрации территорию Российской Федерации", отмечается в документе.