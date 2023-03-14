В США заявили, что ситуация в банковском секторе страны не повторяет кризис 2008 года

Министерство финансов остается в тесном контакте с регуляторами, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Нынешняя ситуация в американском банковском секторе не является фактическим повторением финансового кризиса 2008 года. С таким заверением выступила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В целом банковская система является намного более устойчивой, стоит на более прочном основании, чем до финансового кризиса. Повторяю: это не 2008 год", - сказала официальный представитель американского лидера. Она отвечала на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился в Сан-Диего (штат Калифорния) на встречу с премьер-министрами Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунаком.

Кроме того, Жан-Пьер категорически отвергла позицию некоторых политических деятелей от оппозиционной Республиканской партии США, которые охарактеризовали действия американского правительства в свете краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank как практически их спасение за счет средств налогоплательщиков. "Нет, это не операция по спасению от банкротства за государственный счет", - заявила представитель Белого дома. Она повторила высказывания Байдена о том, что помощь SVB и Signature Bank оказывается из производившимся теми выплат органам государственного регулирования, а не средств налогоплательщиков. "Это очень отличается от того, что мы видели в 2008 году", - убеждена Жан-Пьер. В связи с кризисом 2008 года администрация США оказывала колоссальную финансовую помощь из федерального бюджета частным американским банкам.

Пресс-секретарь затруднилась уточнить, какие меры будет дальше принимать правительство США в складывающейся обстановке. "Министерство финансов США остается в тесном контакте с регуляторами, чтобы сообща вырабатывать следующие шаги", - подчеркнула Жан-Пьер. Она также не смогла пояснить, в какой именно части Байден, как он объявил ранее, собирается добиваться ужесточения банковского надзора в США. "Мы будем активно вести эти консультации, работать над этим с экспертами и регуляторами", - пообещала Жан-Пьер. При этом она вслед за демократом Байденом обвинила предыдущую администрацию США во главе с республиканцем Дональдом Трампом в отмене "некоторых жестких требований" регуляторов к банкам.

Жан-Пьер добавила, что Байден 11 марта обсуждал по телефону ситуацию вокруг SVB с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.