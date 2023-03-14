Новый терминал порта Певек на Чукотке оснастят флотом для круглогодичной работы

Реализация проекта улучшит доступность региона и его месторождений, отметили в департаменте промышленной политики округа

ТАСС, 14 марта. Проект нового терминала порта Певек на Чукотке предполагает его оснащение флотом для круглогодичной работы. Реализация проекта улучшит доступность региона и его месторождений, сообщается во вторник в Telegram-канале департамента промышленной политики Чукотки.

"Строительство нового терминала порта Певек на мысе Наглейнын входит в перечень проектов, реализация которых позволит улучшить транспортную доступность региона и месторождений округа. Проект предполагает оснащение терминала портовым флотом для работы круглогодично. Использование нового терминала планируется с 2026 года. Общий объем перевалки составит около 2 млн тонн грузов в год", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин 9 марта на заседании кабмина сообщил, что правительство России профинансирует строительство нового морского терминала в Певеке, за 4 года на строительство выделят свыше 27,5 млрд рублей. По его словам, финансирование позволит возвести грузовые причалы, технические сооружения, проходной канал, дамбу, закупить необходимое навигационное оборудование. Это обеспечит установку дополнительных плавучих атомных энергоблоков, что даст возможность вывести на проектную мощность Баимское месторождение и отгружать на терминале до 2 млн тонн добываемых там металлов. Мишустин также отметил, что будут созданы новые рабочие места, современная транспортная инфраструктура, провозная возможность Северного морского пути будет возрастать.