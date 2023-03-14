Россияне назвали основные препятствия для инвестиций в фондовый рынок

При этом 55% респондентов верят, что инвестиции могут принести доход, а 12% из них инвестируют сами, следует из опроса опроса банка "Открытие"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россияне не вкладывают деньги в финансовые инструменты фондового рынка в основном из-за отсутствия профессиональных знаний в этой сфере, а также боязни потерять свои накопления в случае падения рынка. Такие результаты показал опрос, проведенный банком "Открытие" и одноименной управляющей компанией.

"Основными препятствиями для вложения денег в финансовые инструменты фондового рынка (на этот вопрос можно было дать более одного варианта ответа) россияне называют отсутствие профессиональных знаний в сфере инвестиций (43%), боязнь потерять свои накопления в результате падения рынка (38%), недостаточное количество денег для начала инвестиций (32%), недоверие инвестиционным компаниям (28%). У 14% нет времени заниматься инвестициями. 10% предпочитают другие финансовые инструменты (депозиты, накопительные счета, недвижимость), считая их более надежными", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка "Открытие".

При этом 55% россиян верят, что инвестиции в фондовый рынок могут принести доход, а 12% из них инвестируют сами. Выше всего этот показатель в Москве и Московской области (19%), самый невысокий на Северном Кавказе (5%), а также в Южном федеральном округе и Сибири (по 6%).

43% из тех, кто верит в доход от инвестиций, сами пока не инвестируют. 9% не верят в доходы от вложений в фондовый рынок, потому что имеют собственный неудачный опыт. Еще 17% не верят и не собираются инвестировать (на Дальнем Востоке - 24%, в Южном федеральном округе - 7%).

При этом 57% опрошенных хотели бы получать доходы от инвестиций в фондовый рынок регулярно - раз в квартал, а 14% согласны получать средства раз в полгода. Только 4% респондентов не хотят часто фиксировать промежуточный доход, чтобы не уменьшать итоговый финансовый результат.

Отношение к сбережениям

Как показал опрос, откладывают деньги на крупные покупки или будущую пенсию 64% россиян, при этом только 18% опрошенных делают это регулярно (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области так поступают 23%, на Северном Кавказе - 12%). Еще 46% респондентов заявили, что откладывают деньги нерегулярно (на Северном Кавказе - 52%, на Дальнем Востоке - 29%). Не откладывают деньги совсем 25% респондентов. Еще 11% россиян сообщили, что у них нет возможности делать накопления (на Дальнем Востоке - 24%, на Северном Кавказе и Урале - по 7%).

Опрос провели банк "Открытие" и УК "Открытие" 3-9 марта по репрезентативной выборке среди 1 тыс. 20 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.