14 марта, 00:24

"Известия": молодые предприниматели в России смогут получать гранты раз в три года

"Известия": молодые предприниматели в России смогут получать гранты раз в три года
Здание министерства экономического развития РФ
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Для субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 млн, сообщили газете в Минэкономразвития

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать грантовую поддержку в размере до 1 млн рублей раз в три года. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

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"Ранее такая поддержка предоставлялась однократно, теперь ее можно будет получить один раз в три года. Есть условие - успешная реализация первого гранта. Кроме того, максимальная сумма будет увеличена с 500 тыс. до 1 млн рублей за счет средств регионального бюджета. При этом для субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 млн", - сообщили газете в министерстве.

Правительство начало оказывать грантовую поддержку молодым предпринимателям в марте 2022 года на фоне введения странами Запада санкций против РФ. Всего в рамках реализации нацпроекта по малому и среднему предпринимательству в прошлом году на предоставление грантов было направлено 2,1 млрд рублей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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