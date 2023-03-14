"Известия": молодые предприниматели в России смогут получать гранты раз в три года

Для субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 млн, сообщили газете в Минэкономразвития

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать грантовую поддержку в размере до 1 млн рублей раз в три года. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

"Ранее такая поддержка предоставлялась однократно, теперь ее можно будет получить один раз в три года. Есть условие - успешная реализация первого гранта. Кроме того, максимальная сумма будет увеличена с 500 тыс. до 1 млн рублей за счет средств регионального бюджета. При этом для субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 млн", - сообщили газете в министерстве.

Правительство начало оказывать грантовую поддержку молодым предпринимателям в марте 2022 года на фоне введения странами Запада санкций против РФ. Всего в рамках реализации нацпроекта по малому и среднему предпринимательству в прошлом году на предоставление грантов было направлено 2,1 млрд рублей.