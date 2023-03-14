Австралия направит $245 млрд на программу строительства атомных подлодок

Затраты окажут "серьезное давление на федеральный бюджет", отметил главный государственный казначей страны Джим Чалмерс

СИДНЕЙ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии направит около $245 млрд на реализацию программы строительства атомного подводного флота в рамках соглашений альянса AUKUS (трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США) в течение следующих 32 лет, нарастив оборонный бюджет страны с 2,11% до 2,6% ВВП. Об этом во вторник сообщил главный государственный казначей Джим Чалмерс.

По словам Чалмерса, стоимость программы строительства АПЛ для австралийских ВМС "составит не менее 0,15% ВВП страны ежегодно на весь период ее действия с 2023 года до середины 2050-х годов". "В предстоящие десять лет расходы на нее останутся в пределах 58 млрд австралийских долларов [$38,6 млрд], поскольку правительство уже предусмотрело в бюджете часть затрат на строительство АПЛ, <…> однако затем возрастут", - указал казначей, отметив, что общая стоимость программы составит порядка 368 млрд австралийских долларов ($244,8 млрд).

Глава финансового ведомства сообщил, что "затраты предстоят большие" и они окажут "серьезное давление на федеральный бюджет", однако он также подчеркнул, что "Австралия не может позволить себе не делать этого". "[Программа строительства атомных подлодок] принесет огромную пользу нашей национальной безопасности и нашей экономике в будущем", - сказал он.

Согласно данным государственного казначейства, текущий оборонный бюджет Австралии (включая затраты на содержание аппарата Минобороны страны и входящего в его структуру национального Управления спецсвязи) составляет 48,6 млрд австралийских долларов ($32,3 млрд) в год, что равно 2,11% ВВП. Для реализации программы строительства АПЛ эту сумму необходимо увеличить до, как минимум, 59,6 млрд австралийских долларов ($39,6 млрд) в год, и доля расходов на оборону в ВВП страны возрастет до 2,6%.

Атомный подводный флот Австралии

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года, после сообщения о заключении военного альянса с Великобританией и США. В марте 2023 года партнерством был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. В его рамках к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС Соединенных Штатов и Великобритании; с 2033 года для австралийских ВМС будут приобретены три американских подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х годов Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN AUKUS (дальнейшее производство к 2042 году будет перенесено в Аделаиду).