Экспозиция Бурятии на Восточном экономическом форуме будет посвящена 100-летию республики

На площадке представят модель традиционной юрты, вертолеты Улан-Удэнского авиационного завода, отметили в правительстве региона

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Минэкономики Бурятии презентовало концепцию павильона на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2023 году. Экспозиция с названием "Байкал. Бурятия - Живой репортаж" будет посвящена 100-летию республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"На площадке будет представлена модель традиционной бурятской юрты, вертолеты Улан-Удэнского авиационного завода. Первая в России нефритовая фабрика Oriental Way презентует коллекцию украшений из нефрита, посвященную 100-летию Бурятии", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, свою продукцию представят ремесленники Бурятии. Также в павильоне региона врачи Центра восточной медицины проведут пульсовую и аппаратную диагностику.

На ВЭФ 2022 года Бурятия победила в номинации "Лучший павильон" на выставке "Улица Дальнего Востока". Форум собрал более 7 тыс. участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний; подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 трлн рублей.

Восточный экономический форум состоится 12-15 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Пленарное заседание запланировано на 14 сентября 2023 года.