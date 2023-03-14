В Японии повысят на 5,8% цены на пшеницу

Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны Тэцуро Номура пояснил, что повышение в соответствии с ростом мировых цен должно было составить более 13%

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение с апреля по сентябрь нынешнего года поднять цены на импортируемую пшеницу на 5,6% по сравнению с предыдущим полугодием. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номура.

Он пояснил, что повышение в соответствии с ростом мировых цен должно было составить более 13%. "Однако было решено сократить этот показатель примерно наполовину, учитывая важное значение продовольственных товаров из пшеницы для потребителей", - сказал глава сельскохозяйственного ведомства.

Япония импортирует примерно 90% процентов потребляемой пшеницы. Большая часть ее целенаправленно закупается правительством и затем перепродается по единым ценам мукомольным компаниям в интересах стабилизации рынка. Эти цены определяются каждые полгода. На их сдерживание с апреля по октябрь правительство затратить из госбюджета примерно 10 млрд иен (около $75 млн).

Тем не менее существенное подорожание пшеницы еще больше подтолкнет в Японии рост потребительских цен. В январе они выросли в самой густонаселенной в стране зоне Токио более чем на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.