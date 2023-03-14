Объем выделенных биоресурсов для лова составляет 343,2 тонны

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Росрыболовство разрешило промышленный вылов рыбы из Богучанского водохранилища, которое было образовано в результате строительства Богучанской ГЭС на реке Ангаре и находится на территории Иркутской области и Красноярского края. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

"На Богучанском водохранилище разрешили промышленный вылов рыбы. <…> На 2023 год Федеральным агентством по рыболовству на Богучанском водохранилище выделены следующие объемы водных биоресурсов: плотва - 199,6 тонны, окунь - 119,6 тонны, елец - 9,65 тонны и щука - 14,38 тонны, что суммарно составляет 343,2 тонны", - говорится в сообщении.

В Иркутской области шесть рыбодобывающих предприятий уже заключили с министерством сельского хозяйства региона договоры на пользование водными биологическими ресурсами Богучанского водохранилища в 2023 году.

В мае 2022 года руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимир Петерфельд сообщал ТАСС, что рыбные запасы Богучанского водохранилища, которое в 2015 году было заполнено до проектной отметки, позволяют начать рыбный промысел.