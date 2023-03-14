Hyundai Motor пока не приняла решения о будущем своего завода в России

В конце февраля председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик заявил, что правительство города ведет переговоры с Казахстаном о продаже завода Hyundai

СЕУЛ, 14 марта. /ТАСС/. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor пока не приняла решения о будущем своего завода в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в компании.

"Решения нет. Объявлять нечего", - ответили в корпорации.

В конце февраля председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик заявил, что правительство Петербурга ведет переговоры с Казахстаном о продаже завода Hyundai. Комментируя эту информацию, 10 марта корпорация сообщила, что "рассматривает различные варианты", но решение еще не принято. "Мы планируем опубликовать информацию, когда будет подтверждение, или в течение одного месяца", - сказано в заявлении.

В понедельник Минпромторг РФ добавил в перечень параллельного импорта более 10 автомобильных брендов, в число которых вошли Hyundai, Kia и Genesis.

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До остановки производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.