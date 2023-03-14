Источник заявил, что стороны не могут договориться о деталях расширения зерновой сделки

По его словам, Украина заинтересована прежде всего в увеличении числа портов, из которых осуществляется экспорт сельскохозяйственной продукции, а Россия добивается переподключения Россельхозбанка к SWIFT

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Расширение зерновой сделки согласовать пока не удается, Россия и Украина настаивают на разных вариантах. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с деталями переговоров вокруг соглашения.

По словам собеседника, Украина заинтересована прежде всего в увеличении числа портов, из которых осуществляется экспорт сельскохозяйственной продукции. Речь идет о портах Николаевской области, в том числе Очакове.

Россия на переговорах по сделке добивается переподключения Россельхозбанка к сети SWIFT, однако к договоренности на этот счет прийти не удается, поскольку западные страны опасаются, что тогда банк будет использоваться не только для операций в сельскохозяйственной сфере, утверждал собеседник. Инициативу по экспорту российских аммиачных удобрений по трубопроводу Тольятти - Одесса блокирует Киев из политических соображений, опасаясь негативной реакции внутри страны на такую договоренность.

В этой ситуации, добавил собеседник, ожидается продление сделки на действующих сейчас условиях и продолжение переговоров в ближайшие месяцы.

В Стамбуле 22 июля прошлого года был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Еще одна часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Российские власти неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется. В ноябре прошлого года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.