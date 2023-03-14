Евросоюз утвердил продление санкций против России

Из черного списка были исключены умершие депутат Госдумы Николай Петрунин, глава "Комсомольской правды" Николай Сунгоркин и заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов

ТАСС, 14 марта. Евросоюз ввел в действие свое решение об очередном полугодовом продлении антироссийского санкционного списка, удалив из него погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано во вторник в "Официальном журнале Евросоюза".

"Ввиду продолжающихся действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающих им, решение [о санкциях против российских физлиц и юрлиц] следует продлить еще на шесть месяцев", - говорится в документе.

Помимо Стремоусова, из черного списка также исключены умершие депутат Госдумы Николай Петрунин и глава "Комсомольской правды" Николай Сунгоркин.

Ранее ЕС продлил до 24 февраля 2024 года санкции против РФ, связанные с изменением в 2022 году статуса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Черный список для России Евросоюз начал формировать в марте 2014 года, продлевая его на шесть месяцев каждые полгода. Всем фигурантам этого перечня запрещен въезд на территорию сообщества, их финансовые активы в ЕС подлежат заморозке, а европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые контакты с ними.