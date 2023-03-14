В России запустили сертифицированную почтовую систему для значимых объектов КИИ

Решение представляет собой электронную почту, инструменты для календарного планирования с поддержкой совместной работы и делегирования доступа к почтовым ящикам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская компания-разработчик "МойОфис" выпустила защищенную корпоративную почтовую систему "Mailion. Сертифицированный" с действующим сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), подходящую для защиты информации в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "МойОфис".

"МойОфис", российская компания - разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о выпуске почтовой системы "Mailion. Сертифицированный". В настоящий момент "Mailion. Сертифицированный" единственное сертифицированное почтовое решение на российском рынке с действующим сертификатом ФСТЭК России", - сообщили в пресс-службе.

Решение представляет собой электронную почту, инструменты для календарного планирования с поддержкой совместной работы и делегирования доступа к почтовым ящикам, отметили в пресс-службе.

Сертификат ФСТЭК подтверждает соответствие требованиям безопасности по четвертому уровню доверия и реализацию более 60 мер защиты информации, добавили в пресс-службе. Почтовая система может применяться для защиты информации в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в государственных информационных системах, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и информационных системах персональных данных.

Почтовая система "Mailion. Сертифицированный" функционирует в защищенной среде операционной системы Astra Linux SE 1.7, которая также сертифицирована ФСТЭК России, подчеркнули в пресс-службе.