14 марта, 04:55

В метро Москвы поступит 6,5 млн карт "Тройка" с отечественным чипом в 2023 году

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ведется работа над внедрением более современного чипа, который позволит запустить больше билетных решений

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Около 6,5 млн карт "Тройка" с отечественным чипом поступит в кассы и автоматы по продаже билетов столичного метрополитена в 2023 году. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра Москвы.

"В прошлом году полностью перешли на российский чип в "Тройках". Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений. Еще в 2019 году мы сделали правильную инвестицию и получили результат - современную и безопасную отечественную технологию, которая обеспечивает стабильную работу билетной системы в транспорте", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что карты с чипами российского производства полностью соответствуют стандартам городского транспорта. Для них не нужно менять или дорабатывать оборудование турникетов и касс по продаже билетов. 

Теги:
РоссияЛиксутов, Максим СтаниславовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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