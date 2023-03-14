Беглов: процессы в экономике Петербурга удалось перестроить, чтобы не зависеть от Европы

Как отметил губернатор Петербурга, по большинству ключевых экономических показателей у Петербурга по итогам 2022 года наблюдается позитивная динамика, и это особенно важно в условиях санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Производственные процессы и логистические цепочки в экономике Санкт-Петербурга за минувший год удалось перенастроить так, чтобы снизить зависимость от Европы. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Исторически наш город больше связан с Европой, глубже интегрирован в ее логистические цепочки. В Петербурге много предприятий с иностранным участием. Сейчас близость к Евросоюзу перестала быть конкурентным преимуществом. Но мы выстояли. Эффективно поработали с другими зарубежными компаниями, перенастроили свои производственные процессы, перераспределили внутренние ресурсы. Важнейшую роль сыграли меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях", - сказал он.

Как отметил Беглов, по большинству ключевых экономических показателей у Петербурга по итогам 2022 года наблюдается позитивная динамика, и это особенно важно в условиях санкций.

"Оборот организаций увеличился в полтора раза - до 31,7 трлн рублей. Индекс промышленного производства - 103,9%, на 4,5 процентных пункта выше среднего по стране. Число занятых в 2022-м практически достигло 3,2 млн человек, количество рабочих мест - почти 3,7 млн. Это рекордные для города цифры", - отметил губернатор.

Беглов уточнил, что за прошедший год "практически все 8-10 отраслей, которые формируют костяк обрабатывающего сектора, показали положительную динамику", включая фармацевтическую и пищевую промышленность, транспортное машиностроение, легкую промышленность, металлургию, радиоэлектронику, энергомашиностроение. По его словам, в некоторых секторах прирост по итогам года составил более 20%.

Петербург планирует повышать эффективность взаимодействия с дружественными странами, развивать отрасль гостеприимства, помогать активному частному бизнесу. Власти города рассчитывают на ускоренное наращивание доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей, развитие сектора IT, увеличение объемов импортозамещения.