Индекс промышленного производства в автопроме Петербурга снизился на 90%

Губернатор Александр Беглов отметил, что это единственная отрасль петербургской промышленности, которая сейчас остановлена полностью на фоне благоприятной ситуации по другим направлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Автомобильная отрасль в экономике Санкт-Петербурга в 2022 году показала снижение индекса промышленного производства на 90,2%, столкнувшись с наибольшими трудностями по сравнению с другими сферами. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

"С наибольшими проблемами столкнулась автомобильная отрасль - индекс промышленного производства снизился на 90,2%", - сказал он. По его словам, это единственная отрасль петербургской промышленности, которая сейчас остановлена полностью на фоне благоприятной ситуации по некотрым другим направлений.

При этом он отметил, что "к чести работодателей автокластера, они до последнего сохраняют сотрудников, а при увольнении выплачивают больше, чем полагается при официальном сокращении".

Губернатор признал, что остановка автокластера оказалась "чувствительной для бюджета", поскольку налоговые отчисления по нему составляли порядка 5-6 млрд рублей в год.

"Задача перезапустить автопром определена в качестве приоритетной на федеральном уровне. Потребуется кооперация внутри России, сотрудничество с дружественными странами", - сказал Беглов. Он уверен, что петербургский автопром возродится и станет более независимым.

Основа для роста

"На готовом и добротном фундаменте строить всегда легче, а фундамент у Петербурга в автопроме хороший. За два с лишним десятилетия многое сделано для подготовки квалифицированных кадров, локализации производства в регионе. Сохранился крепкий управленческий костяк предприятий", - считает губернатор Петербурга.

Эти факторы, по его мнению, учитывала компания "Автоваз", принимая решение наладить производство под брендом "Lada" на площадке бывшего завода Nissan. Ориентировочный срок запуска этого производства - вторая половина 2023 года. По словам Беглова, сейчас ведутся переговоры с партнерами о поставках машинокомплектов для сборки.

Он также отметил, что совместно с Минпромторгом России решается вопрос о будущем заводов Hyundai и Toyota. "Вариантов много. Текущий год должен стать переломным. Надеемся, что петербургский автопром станет уже другим: более локализованным и независимым", - сказал губернатор.

В Санкт-Петербурге расположены производственные мощности трех автомобильных заводов - Toyota, Nissan и Hyundai. Корпорация Toyota Motor в сентябре 2022 года объявила о решении полностью закрыть в городе свое сборочное предприятие, запущенное в 2007 году (завод рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год). Завод Hyundai остановил выпуск автомобилей еще в марте прошлого года из-за трудностей с поставками комплектующих. На бывшем заводе Nissan, как ранее сообщал ТАСС, планируют начать выпуск автомобилей "более высокого сегмента" АО "Автоваз".

Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил 27 февраля, что правительство Петербурга ведет переговоры с Казахстаном по продаже завода Hyundai.