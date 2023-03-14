Петербург готовится подписать на ПМЭФ контракты со странами Востока и СНГ

Губернатор Александр Беглов отметил, что формируется новый региональный пакет для ПМЭФ-2023, который предполагает развитие горизонтальных связей с субъектами РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году контракты с партнерами из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Перечень соглашений еще формируется. Безусловно, санкционная повестка внесла свои изменения, но мы традиционно ожидаем большой наплыв гостей из дружественных государств. Рассчитываем, что проводимая сейчас работа позволит Санкт-Петербургу подписать в рамках ПМЭФ-2023 важные международные соглашения. Для этого активно развиваем контакты со странами ЕАЭС, СНГ, странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал Беглов.

По его словам, также формируется новый региональный пакет для ПМЭФ-2023, который предполагает развитие горизонтальных связей с субъектами РФ. "Планируем поднять уровень взаимодействия с Орловской, Челябинской, Иркутской, Калининградской, Новосибирской областями, а также Астраханью и ХМАО-Югрой. Это поможет реализации конкретных проектов и инициатив, прежде всего - в сфере экономики", - сообщил Беглов. Сейчас у Петербурга действуют соглашения с 73 субъектами РФ и 5 городами.

Беглов напомнил, что XXVI Петербургский международный экономический форум состоится 14-17 июня 2023 года. Город уже начал к нему готовиться. "Делаем все, чтобы обеспечить комфортное пребывание делегатов. Занимаемся транспортной и инженерной инфраструктурой, продумываем весеннее благоустройство территорий, меры эпидемиологической безопасности. Подбираем вместе с вузами волонтеров из числа студентов, владеющих иностранными языками", - сообщил губернатор.

Он считает, что ПМЭФ сумеет сохранить формат крупного международного события, и в Петербург приедет много иностранных гостей. "В этом году, учитывая проведение саммита Россия - Африка на берегах Невы, ожидаем существенное увеличение числа участников с разных континентов. Страной-гостем ПМЭФ-2023 станут Объединенные Арабские Эмираты. Это означает приезд представительной делегации и возможность развивать сотрудничество с ОАЭ быстрыми темпами", - отметил Беглов.