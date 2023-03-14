Беглов сообщил, что в Петербурге смогут отказаться от продукции недружественных стран

По словам губернатора, внедренные городом механизмы поддержки промышленности дают свои результаты, помогают увеличить объемы производства, освоить выпуск новых изделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Петербургская экономика обладает необходимым потенциалом, чтобы со временем полностью заместить товары и материалы из недружественных стран собственным производством или отечественной продукцией и отказаться от их закупок. Об этом сказал в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Со временем так и будет, - сказал Беглов, отвечая на вопрос, сможет ли петербургская экономика вообще отказаться от продукции недружественных стран. - Те изменения в экономике, которые мы много лет считали желательными, становятся обязательными. Сейчас это, по словам главы государства, жизненная необходимость. В нашем городе есть предприятия, лаборатории, научные коллективы с необходимыми компетенциями. Важно их поддержать".

По словам губернатора, внедренные городом механизмы поддержки промышленности дают свои результаты, помогают увеличить объемы производства, освоить выпуск новых изделий. Беглов признал, что "за один год полностью заместить недружественный импорт отечественными товарами невозможно", поскольку есть позиции, недоступные по имеющимся отечественным технологиям. Поэтому, по словам губернатора, необходимо на первом этапе поддержать функционирование технических систем, созданных иностранными производителями, найти альтернативных поставщиков в дружественных странах и выстроить с ними отношения на ближайшую перспективу. Эта работа уже ведется.

"Следующий шаг - технические системы на собственной индустриальной базе. Этот этап сложнее и дольше. Необходим перевод на отечественные рельсы широкого круга производств. Мы только приступаем к формированию стопроцентно отечественных технических систем. Например, в феврале открыли центр инжиниринга в Кронштадте для нефтегазовой промышленности. Там будут вести собственные разработки, проектировать, конструировать и изготавливать продукцию, импорт которой в Россию запрещен", - отметил Беглов.

При этом он считает, что есть направления, в которых городу "не нужно никого догонять, где Петербург занимает ведущие позиции". В их числе - медицинская генетика в Санкт-Петербургском государственном университете, искусственный интеллект и информационная химия в Университете ИТМО, цифровые технологии для промышленности и инжиниринг в Политехническом университете, автономный транспорт в ЛЭТИ, исследования термоядерного синтеза в филиале Курчатовского института в Гатчине, прорывные технологии в области наук о здоровье НМИЦ им. В. А. Алмазова.

"Будем создавать условия. Продолжать стимулировать предпринимательскую инициативу, инвестиционную активность, снимать избыточное регулирование, нацеливаться на развитие собственных производств полного цикла", - пообещал Беглов.